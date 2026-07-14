Sinner-Djokovic, la proiezione è pazzesca: dove può arrivare l'altoatesino

Jannik Sinner continua a riscrivere il tennis italiano e, dopo il secondo Wimbledon consecutivo, il confronto con Novak Djokovic non è più un semplice esercizio statistico. I numeri raccontano che il campione azzurro, a pochi giorni dal compimento dei 25 anni, sta viaggiando sugli stessi ritmi del serbo e, in alcuni casi, persino meglio. È da qui che nasce la domanda che accompagna il circuito: fin dove può spingersi il numero uno del mondo di Sesto Pusteria?

Il percorso costruito da Sinner ricorda per molti aspetti quello del fuoriclasse di Belgrado. Dalla dedizione assoluta al lavoro alla capacità di resettare dopo ogni punto, passando per una solidità mentale fuori dal comune e per un tennis sempre più completo. Negli ultimi anni, insieme a Simone Vagnozzi e Darren Cahill, l'altoatesino ha aggiunto un'arma decisiva: un servizio ormai tra i migliori del circuito, capace di fare la differenza soprattutto nei momenti più delicati.