Meteo impazzito, caldo-record in Italia? "Ma al Nord crollo di 15°": ecco quando

Come un diagramma impazzito, fatto di picchi e vertiginose cadute, il meteo estivo è ormai lontano dall’essere stabile. Ondate di caldo e raffreddamenti repentini. Un’anomalia bella e buona, come riferisce il climatologo dell'Università di Camerino, Massimiliano Fazzini che, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega come la comunità scientifica si trovi davanti a uno scenario senza precedenti: “Questa ondata di calore, che non so più se considerare come terza o un prolungamento della precedente, ha molte componenti anomale”.

Se la Francia ha toccato punte record di 43-44 gradi, secondo Fazzini “arrivare a 43-44 gradi nella Francia occidentale è una cosa che non si era mai vista, ma chi dice che si arriverà a 50°C tra dieci-dodici giorni sta facendo fanta-meteorologia”. L'Italia, almeno finora, è rimasta ai margini del flusso più rovente. Le anomalie principali sono due: “L'asse del ‘promontorio’ di aria torrida in salita dal Sahara e la durata”. A cambiare è la direzione dell'anticiclone africano, inclinato da Sudovest verso Nordest anziché lungo il tradizionale asse Sud-Nord. Una configurazione che, spiega Fazzini, “ha salvato l'Italia dal flusso di aria più bollente”, concentrato invece su Francia e Spagna. La tregua, però, sarà breve. Le mappe indicano temperature in ulteriore aumento tra Sardegna e Puglia. “Nelle zone interne dell'isola si potranno toccare i 45 gradi, oltre le previsioni ritenute valide solo pochi giorni fa”.