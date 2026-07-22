Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Roggero e il giudice sostituito senza spiegazioni: il giallo in tribunale

mercoledì 22 luglio 2026
Roggero e il giudice sostituito senza spiegazioni: il giallo in tribunale

2' di lettura

La difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori dopo una rapina nel suo negozio, punta su nuovi elementi per contestare il processo. Secondo il professor Sergio Novani, che affianca l'avvocato Stefano Marcolini, come riporta ilGiornale, nell'ultima udienza di primo grado uno dei giudici popolari sarebbe stato sostituito senza un adeguato accertamento e senza alcuna motivazione, una circostanza che la difesa considera rilevante.

Altro punto centrale è la perizia psichiatrica del consulente nominato dal tribunale, che, secondo i legali, confermerebbe che Roggero non agì per vendetta o spirito punitivo, ma con l'obiettivo di proteggere la moglie e la figlia. La relazione descriverebbe una reazione maturata in una situazione percepita come ancora pericolosa, rafforzando la tesi della legittima difesa, almeno nella sua forma putativa.

Roggero già oggi fuori dal carcere? Una clamorosa svolta

Dopo un rimpallo istituzionale tra Piemonte e Lombardia, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha restituito ieri gli a...

La difesa interviene anche sul precedente giudiziario del 2005, tornato al centro del dibattito dopo alcune ricostruzioni giornalistiche. Secondo Novani, quell'episodio è stato rappresentato in modo incompleto per accreditare l'immagine di un uomo violento. I legali sostengono invece che Roggero intervenne dopo una grave aggressione subita dalla figlia da parte dell'allora fidanzato e che mostrò una pistola, regolarmente detenuta e scarica, solo dopo essere stato a sua volta minacciato dal padre del giovane.

Nel frattempo la gioielleria ha riaperto, mentre sul piano politico Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per escludere risarcimenti a favore di chi commette reati. L'Associazione nazionale magistrati ha invece denunciato il clima di minacce e insulti seguito alla condanna definitiva del gioielliere, segno che il caso continua a dividere l'opinione pubblica.

Bonvin spara e uccide il ladro durante la rapina, condannato: perché non va in cella

Mentre infuria il dibattito sulla condanna di Mario Roggero, emerge un altro caso di legittima difesa che torna a divide...
tag
mario roggero

Dopo la vicenda Roggero Il ladro lo vuole investire col muletto e lui fa fuoco: denunciato, paura nel Bolognese

Un altro caso Bonvin spara e uccide il ladro durante la rapina, condannato: perché non va in cella

Il caso Roggero già oggi fuori dal carcere? Una clamorosa svolta

ti potrebbero interessare

Patente, cambia tutto: il piano per prenderla a 17 anni, le novità in arrivo

Patente, cambia tutto: il piano per prenderla a 17 anni, le novità in arrivo

Redazione
Roma, il ladro incontra il campione di taekwondo: finisce malissimo

Roma, il ladro incontra il campione di taekwondo: finisce malissimo

Redazione
I compagni processano ancora gli agenti

I compagni processano ancora gli agenti

Michele Zaccardi
Lusso, storie, misteri: vite da Grand Hotel

Lusso, storie, misteri: vite da Grand Hotel

Caterina Maniaci