Roggero e il giudice sostituito senza spiegazioni: il giallo in tribunale

Altro punto centrale è la perizia psichiatrica del consulente nominato dal tribunale, che, secondo i legali, confermerebbe che Roggero non agì per vendetta o spirito punitivo, ma con l'obiettivo di proteggere la moglie e la figlia. La relazione descriverebbe una reazione maturata in una situazione percepita come ancora pericolosa, rafforzando la tesi della legittima difesa, almeno nella sua forma putativa.

La difesa di Mario Roggero , il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori dopo una rapina nel suo negozio, punta su nuovi elementi per contestare il processo. Secondo il professor Sergio Novani, che affianca l'avvocato Stefano Marcolini, come riporta ilGiornale, nell'ultima udienza di primo grado uno dei giudici popolari sarebbe stato sostituito senza un adeguato accertamento e senza alcuna motivazione, una circostanza che la difesa considera rilevante.

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La difesa interviene anche sul precedente giudiziario del 2005, tornato al centro del dibattito dopo alcune ricostruzioni giornalistiche. Secondo Novani, quell'episodio è stato rappresentato in modo incompleto per accreditare l'immagine di un uomo violento. I legali sostengono invece che Roggero intervenne dopo una grave aggressione subita dalla figlia da parte dell'allora fidanzato e che mostrò una pistola, regolarmente detenuta e scarica, solo dopo essere stato a sua volta minacciato dal padre del giovane.

Nel frattempo la gioielleria ha riaperto, mentre sul piano politico Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge per escludere risarcimenti a favore di chi commette reati. L'Associazione nazionale magistrati ha invece denunciato il clima di minacce e insulti seguito alla condanna definitiva del gioielliere, segno che il caso continua a dividere l'opinione pubblica.