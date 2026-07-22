Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Mondiali 2026
Sigfrido Ranucci

Bonvin spara e uccide il ladro durante la rapina, condannato: perché non va in cella

mercoledì 22 luglio 2026
Bonvin spara e uccide il ladro durante la rapina, condannato: perché non va in cella

1' di lettura

Mentre infuria il dibattito sulla condanna di Mario Roggero, emerge un altro caso di legittima difesa che torna a dividere l’opinione pubblica.Si tratta della vicenda di Marcellino Franco Iachi Bonvin, tabaccaio 74enne di Pavone Canavese (Torino). La sua condanna a 1 anno e 8 mesi di carcere è diventata definitiva. I fatti risalgono alla notte del 7 giugno 2019: il negozio era già stato vittima di furti precedenti. Intorno alle 2:30, Bonvin sentì l’allarme e vide tre ladri a volto coperto che stavano caricando su un furgone l’apparecchiatura cambiamonete con circa 3.000 euro.Dal balcone di casa, al secondo piano, il tabaccaio sparò diversi colpi con il suo revolver calibro 357 legalmente detenuto.

Uno dei proiettili, diretto verso il basso, colpì alla schiena il 24enne moldavo Ion Stavila, uccidendolo.A differenza di Roggero, Bonvin scelse il rito abbreviato (con sconto di un terzo della pena). In primo grado fu condannato per omicidio volontario (5 anni), in appello il reato fu riqualificato in omicidio colposo con eccesso di legittima difesa. La Corte d’Appello di Torino gli concesse la sospensione condizionale della pena, permettendogli così di evitare il carcere.

Mario Roggero, l'Anm accusa la politica: "Minacce dopo la sentenza"

"Minacce, insulti e messaggi di odio" sarebbero arrivati alle toghe dopo la sentenza sul caso Roggero, il gioi...

Entrambi i casi sollevano questioni simili sulla legittima difesa, sul diritto di difendere la propria proprietà e sulla proporzionalità della risposta. Tuttavia le differenze procedurali e nelle dinamiche dei fatti hanno portato a esiti giudiziari diversi: Roggero è in carcere, mentre Bonvin ha evitato la detenzione.

Mario Roggero, la gioielleria riapre: il cartello affisso all'esterno è un pugno nello stomaco

"Gentili giornalisti, desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione. Ring...
tag
mario roggero

Mistero Roggero e il giudice sostituito senza spiegazioni: il giallo in tribunale

Dopo la vicenda Roggero Il ladro lo vuole investire col muletto e lui fa fuoco: denunciato, paura nel Bolognese

Il caso Roggero già oggi fuori dal carcere? Una clamorosa svolta

ti potrebbero interessare

Roggero e il giudice sostituito senza spiegazioni: il giallo in tribunale

Roggero e il giudice sostituito senza spiegazioni: il giallo in tribunale

Il ladro lo vuole investire col muletto e lui fa fuoco: denunciato, paura nel Bolognese

Il ladro lo vuole investire col muletto e lui fa fuoco: denunciato, paura nel Bolognese

Meteo, "Un bombardamento". caos sulla A 13, meteo feroce: ecco cosa sta per accadere

Meteo, "Un bombardamento". caos sulla A 13, meteo feroce: ecco cosa sta per accadere

Roggero già oggi fuori dal carcere? Una clamorosa svolta

Roggero già oggi fuori dal carcere? Una clamorosa svolta