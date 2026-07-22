I compagni processano ancora gli agenti

La sinistra va di nuovo all’assalto della polizia. E, dopo gli scontri di lunedì sera tra manifestanti e forze dell’ordine a Bologna, torna ad attaccare per la morte di Fakir Abderrahim. Dalla commissione sui diritti umani di Palazzo Madama, la senatrice dem Susanna Camusso fa sapere di aver «chiesto a nome del Pd che si riunisca l’ufficio di presidenza per valutare quali siano le procedure di formazione del personale delle forze dell’ordine in merito alla sicurezza sanitaria e all’integrità fisica delle persone sottoposte a fermo». Duro anche Riccardo Magi, segretario di +Europa. «Non è accettabile che si muoia quando si è nelle mani dello Stato, tanto meno che si muoia per mano dello Stato» ha affermato il deputato nella conferenza stampa al Senato sulla morte di Fakir.

«La sentenza della Cassazione sul caso Aldrovandi prescrive che quella manovra» di immobilizzazione del fermato «deve cessare appena la persona è ammanettata. Immediatamente la persona deve essere messa in posizione supina o sul fianco, perché il peso degli agenti che grava sui polmoni e sullo sterno può portare al soffocamento», continua il segretario di +Europa. «La Cedu ha condannato l’Italia e la obbliga a occuparsi della formazione degli agenti». «E poi c’è anche un altro punto: quella sentenza dice che nel caso Magherini non c’è stata un’indagine indipendente poiché a occuparsi dai primi momenti successivi al fatto sono stati in quel caso i carabinieri che erano gli stessi ad essere intervenuti».