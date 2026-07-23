Matteo Lepore, anche Molinari lo condanna: "Un estremista, responsabile delle violenze"

"È una piazza frutto degli errori del sindaco ", esordisce il giornalista. "Il sindaco Lepore, espressione del Pd, in realtà governa la città andando incontro alle istanze più estreme , alla sinistra del Pd. Lo ha fatto su altri temi come su Gaza e adesso lo fa su questa questione dell'immigrazione". Parole durissime.

Al centro del dibattito, nell'ultima puntata di Omnibus, su La7, c'è la decisione del sindaco Matteo Lepore di organizzare una manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir. Manifestazione che ha portato a duri scontri tra il corteo e le forze dell'ordine. Ospite in studio c'è Maurizio Molinari , ex direttore di Repubblica.

“Cornuti e mazziati” è un celebre modo di dire centro-meridionale che descrive chi subisce sia il dan...

"Lo fa per motivi politici - continua Molinari - ed è convinto, in questa maniera, di portare una parte dei settori di estrema sinistra, che non votano, a votare per il Pd, ma il risultato sono le violenze di piazza".

E ora sembra che anche all'interno dello stesso Partito Democratico stiano emergendo critiche e dubbi sulla gestione della vicenda da parte del sindaco Lepore. Il punto più contestato, come riporta il Corriere, riguarda la decisione del sindaco di convocare il presidio istituzionale in un clima già molto teso: una scelta che, secondo diversi esponenti dem, soprattutto dell'area riformista, ha aumentato il rischio di infiltrazioni da parte degli autonomi e di un'escalation di violenza.