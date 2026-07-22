Ancona, tabaccaio sbaglia a digitare la schedina? Botto da 26mila €

Sbaglia a digitare la schedina e fa vincere al cliente ben 26mila euro: è successo in una tabaccheria di Ancona, il Caffè Violini. Il titolare del bar ed ex portiere Domenico Di Dio, probabilmente a causa di una giornata di lavoro piuttosto intensa, si è distratto e non ha digitato in maniera corretta la giocata dettatagli da un cliente abituale. In particolare, ha aggiunto due numeri in più alla combinazione richiesta. Il cliente, però, non ha voluto annullare il tagliando. Ha deciso di convalidare proprio quella giocata, forse anche per vedere se il caso sarebbe stato a suo favore.

Poco dopo, ecco l'estrazione del 10elotto e l'incredibile sorpresa. I due numeri inseriti per sbaglio sono stati fondamentali a far schizzare la quota e arrivare a 26 mila euro. "Sto ancora cercando di rendermi conto di cosa sia successo. Nel calcio una disattenzione la paghi a caro prezzo, invece questa volta la mia 'papera' al tastierino ha fatto la fortuna di un amico. Quando ho visto l'esito dell'estrazione non ci potevo credere: quei due numeri capitati lì per sbaglio erano proprio quelli vincenti. A quanto pare, da ex portiere, ogni tanto mi riesce ancora bene fare un bel regalo a chi sta davanti a me", ha raccontato Domenico.