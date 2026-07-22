Rimini, aggredita e violentata nel residence: un'atroce trappola

Una turista di 23 anni, originaria del Nord Italia, ha denunciato di essere stata aggredita e violentata all’interno di un residence a Rimini nella notte tra domenica e lunedì 20 luglio, da un cittadino straniero. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dei fatti e verificando tutti gli elementi emersi dal racconto della giovane. Secondo quanto riferito dalla ragazza agli investigatori, e riportato dal Resto del Carlino di Rimini e dal Corriere Romagna, la 23enne avrebbe conosciuto il presunto aggressore nel centro storico di Rimini durante la serata. I due avrebbero trascorso alcune ore insieme, bevendo qualcosa, prima di spostarsi verso la struttura dove avrebbe alloggiato l’uomo.

La giovane avrebbe lasciato il residence soltanto la mattina successiva. Dopo essere riuscita a mettersi in contatto con alcuni amici, sarebbe stata raggiunta nella zona mare di Rimini e successivamente accompagnata in ospedale per ricevere assistenza e sottoporsi agli accertamenti previsti. Gli investigatori stanno procedendo con cautela e stanno effettuando tutte le verifiche necessarie per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al momento, infatti, alcuni aspetti del racconto devono ancora trovare conferma. Tra gli elementi da chiarire c’è anche l’esatta ubicazione del residence indicato dalla ragazza, che non sarebbe stata in grado di fornire un indirizzo preciso.

I carabinieri stanno analizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona per ricostruire gli spostamenti della serata, individuare la struttura e raccogliere informazioni utili sull’identità del giovane indicato nella denuncia. L’indagine resta aperta e ogni elemento dovrà essere valutato dagli inquirenti prima di arrivare a conclusioni definitive.