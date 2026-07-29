Castellaneta Marina, clamoroso biglietto sul parebrezza dell'auto: "Perché devi lasciare tuo marito"

Un consiglio scritto in un bigliettino sul tergicristallo dell'auto: "Tuo marito ti ha urlato contro, lascialo". Il messaggio è stato lasciato su un'auto parcheggiata a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. A scriverlo-come riporta Adnkronos- e a firmarlo "una passante", che si rivolge a una donna apostrofata dal marito pochi minuti prima.

"A te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole - si legge -, auguro il coraggio di lasciarlo perché le m***e non cambiano mai. Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo". Il foglietto ha fatto il giro del web dopo essere stato pubblicato sul gruppo social "Rinascita Castellaneta Marina". Inutile dire che nel giro di alcune ore sono arrivati centinaia di commenti. Tra questi: "Quando vivi in un rapporto del genere, sei quasi anestetizzata. Da fuori si nota, da dentro no". Ma c'è anche chi si preoccupa per la reazione dell'uomo: "Vedrà anche lui quel messaggio". E chi non crede che l’episodio sia reale: "Tutto finto".