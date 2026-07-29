Rai, spunta un manifesto antisemita contro Brunori: "Distillato di odio razziale"

In Rai spunta un manifesto antisemita contro il corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori. Lo comunica la stessa tv di Stato in una nota: "La Rai esprime la più ferma condanna per il manifesto antisemita comparso questa mattina nella bacheca di Radio1, a firma dei gruppi 'Global Sumud' e 'Libere di lottare'. Si tratta di un episodio gravissimo che arriva al termine di giorni di polemiche strumentali e intimidazioni nei confronti del nostro corrispondente da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, che svolge da anni con professionalità e rigore il proprio lavoro in uno dei teatri di crisi più difficili e pericolosi al mondo".
E ancora: "Il manifesto, che ripropone stereotipi e iconografie della peggiore pubblicistica antisemita del passato, affisso all'interno della sede di una testata Rai, rappresenta un fatto di eccezionale gravità e richiama metodi di intimidazione e di isolamento nei confronti dei giornalisti che evocano le pagine più oscure della storia del nostro Paese, incompatibili con il confronto democratico e con la libertà di informazione.
Il Direttore di Radio1, Nicola Rao, ha immediatamente richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine. La Digos ha effettuato un sopralluogo, acquisendo il manifesto e gli altri elementi utili agli accertamenti. La Rai ha già disposto un'indagine interna. Ogni comportamento che favorisca o tolleri simili azioni sarà punito con il massimo rigore. Al collega Giovan Battista Brunori va la piena vicinanza mia personale e di tutta l'Azienda. La Rai continuerà a difendere la libertà di informazione, il pluralismo e la sicurezza dei propri giornalisti, respingendo con fermezza ogni forma di odio, antisemitismo, intimidazione e violenza".
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La polemica si è scatenata a causa di un servizio in cui il giornalista, raccontando l’agguato a un gruppo di israeliani, li ha definiti “escursionisti”. Solidarietà nei suoi confronti anche da parte del sindacato dei giornalisti Unirai Figec: "Il distillato di odio razziale, che viola i codici civile e penale e attenta alla nostra Carta Costituzionale, è un’intollerabile espressione di intimidazione e violenza che espone il collega giornalista, impegnato in rischiose zone di guerra, anche al pericolo di rappresentare un obiettivo politico, con imprevedibili conseguenze sul piano della sua sicurezza e di quella della sua famiglia. Il manifesto affisso è un chiaro invito a colpire un collega giornalista con i metodi che richiamano il periodo del più cruento terrorismo. Unirai Figec chiede venga fatta al più presto luce sul caso e invoca provvedimenti urgenti da parte dell’azienda per individuare e sanzionare i responsabili. Riteniamo questo gesto un inquietante segnale di pericolo per la sicurezza del collega Brunori e pertanto pretendiamo che vengano aumentate le misure a tutela della sua incolumità".