Varese, la serata Pd contro la violenza finisce a calci e pugni: il video

Domanda da un milione di dollari. Qual è il colmo per una serata antiviolenza? Facile, che l'evento culmini con una maxi-rissa. Non è una battuta e nemmeno uno scherzo. Si tratta solo dell'ultima trovata - fallimentare - del Partito democratico. I dem hanno organizzato a Varese il cosiddetto "Block Party", un evento con il coinvolgimento di una trentina di associazioni giovanili cittadine e di diverse band del territorio. L'obiettivo era evidente, seppur ambizioso: rilanciare una zona che di recente era salita alla ribalta per alcuni fatti di episodi di violenza, proponendo una serata all'insegna della musica, dei laboratori e delle attività associative per vivere in modo positivo gli spazi urbani. Il solito modus operandi dei professionisti del buonismo: pensare di risolvere il problema della criminalità giovanile organizzando una festa in Paese. Il risultato? Disastroso, ma c'erano pochi dubbi.

Questa volta, però, il centro ricreato del Pd si è trasformato in una vera e propria guerriglia urbana. In alcuni video che sono circolati sui social, diventati subito virali, si vedono i soliti maranza affrontarsi con calci, pugni, sputi, insulti e lancio di oggetti lungo la strada. La situazione è presto degenerata tanto da richiedere il pronto intervento di un'ambulanza del 118 che ha soccorso un ventenne, successivamente trasportato all'ospedale di Circolo in codice giallo.