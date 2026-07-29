Marina di Ragusa choc: cosa arriva in spiaggia da questo yacht, caos sul lido

Secondo quanto riportato dall'Agi, gli altri due occupanti, un altro adulto e un adolescente, resisi conto dell'arrivo della Guardia costiera, avrebbero iniziato a buttare in mare decine di pacchi di euro , poi arrivati fino alla spiaggia, dove quindi si è scatenato il caos. I bagnanti sarebbero corsi a raccogliere il denaro mentre da terra e da mare cominciavano ad arrivare tutte le forze di polizia disponibili, chiamate dalla Guardia costiera.

Pacchi con migliaia di euro all'interno sono arrivati dal mare a Marina di Ragusa . Tutto è partito da un piccolo motoscafo semicabinato in panne dopo aver finito la benzina, fermo in un punto non distante dal porto. Due degli occupanti l'hanno lasciato per andare al porto e cercare di rifornirsi. Nel frattempo, però, l'imbarcazione è stata spinta dalla corrente verso la riva, iniziando a ondeggiare pericolosamente. Qualcuno dalla spiaggia ha subito avvertito la Guardia costiera, temendo potesse trattarsi di un imminente naufragio.

Alla fine, finanzieri, Guardia costiera, polizia e carabinieri hanno fermato tutti quelli che si erano messi i soldi in tasca e recuperato il denaro. I quattro occupanti del motoscafo, invece, sono stati individuati e trasferiti alla delegazione di spiaggia della Guardia costiera di Marina di Ragusa assieme all'imbarcazione, trainata in porto. Imbarcazione che poi è stata anche oggetto di una perquisizione con il supporto delle squadre specializzate, tra cui Scientifica e Digos. Nessuna altra informazione, per il momento, è trapelata dalle forze dell'ordine. L'ipotesi, comunque, è che quei soldi siano frutto di uno scambio illecito.