Torino, marocchino rapina e prende a pugni un anziano: ferita anche la nipotina

Rapina e prende a pugni un anziano che era a passeggio con la nipotina. Sottoposto a fermo un cittadino marocchino. Il fatto risale ai giorni scorsi in via Gorresio nel quartiere Lucento, a Torino. L'aggressore si sarebbe avvicinato all'improvviso alla vittima, colpendola subito con diversi pugni al corpo e al volto per cercare di prendergli la collana in oro che portava al collo. A causa dei colpi, l'anziano è caduto a terra, trascinando con sé la bambina che teneva per mano, che ha finito per sbattere il viso sul marciapiede.

Dopo che è stato lanciato l'allarme, sono subito partite le ricerche dell'uomo: grazie alla descrizione fornita dai testimoni e alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nelle vicinanze, gli investigatori sono riusciti a ricostruire le fasi dell’aggressione e a delineare un quadro indiziario grave. Il marocchino è stato rintracciato in meno di 24 ore: era a bordo di una moto risultata rubata. Gli agenti lo hanno fermato a causa del suo comportamento sospetto e dei riscontri già acquisiti. A quel punto, è stata effettuata una perquisizione che ha consentito di trovare e sequestrare elementi ritenuti pertinenti al reato, tra cui parte dell’abbigliamento compatibile con quello immortalato dalle telecamere di videosorveglianza durante l’aggressione.