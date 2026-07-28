La pensionata gela i figli: "Niente eredità", ecco come spende i suoi soldi

C'è chi considera la pensione il momento giusto per mettere da parte ogni euro in vista dell'eredità e chi, invece, sceglie di investire quel patrimonio su sé stesso. È la decisione di Caroline Tapken, 65 anni, britannica, che ha deciso di spendere i risparmi accumulati in oltre quarant'anni di lavoro per realizzare i sogni rimasti nel cassetto, senza preoccuparsi di lasciare un patrimonio ai figli. La sua storia, raccontata dal Daily Mail, sta facendo discutere perché tocca un tema sempre più attuale: è giusto conservare i risparmi per i propri eredi oppure goderseli dopo una vita di sacrifici?



L'episodio che ha attirato maggiormente l'attenzione è stato il suo ultimo viaggio: quasi tre settimane in Antartide, costate 18mila sterline, pari a oltre 21mila euro. Un'esperienza che molti considererebbero un lusso, ma che Caroline definisce il modo migliore per dare valore agli anni della pensione. L'Antartide, però, è solo una delle tante mete raggiunte negli ultimi anni. In precedenza aveva già navigato ai Caraibi a bordo del veliero Royal Clipper e ora sta organizzando una nuova crociera. Secondo Caroline, chi ha lavorato per decenni ha il diritto di utilizzare il proprio patrimonio per vivere esperienze significative, senza sentirsi obbligato a conservare tutto per l'eredità.



Questo, precisa, non significa trascurare la famiglia. La donna racconta infatti di aver regalato una vacanza alle Barbados alla figlia trentenne, al figlio ventottenne e al compagno della ragazza. Un'occasione che considera molto più preziosa di qualsiasi bene materiale, perché le ha permesso di condividere tempo e ricordi con i propri figli ormai adulti. La sua filosofia di vita nasce anche da un momento particolarmente difficile. Nel 2017, dopo venticinque anni di matrimonio, ha divorziato mentre viveva in Thailandia, dove progettava di trascorrere la pensione aprendo una guest house insieme all'ex marito. Quel cambiamento improvviso l'ha spinta a rientrare nel Regno Unito e a ripensare completamente il proprio futuro. Nonostante non percepirà la pensione statale britannica completa, a causa dei lunghi periodi trascorsi all'estero senza versare tutti i contributi previsti, Caroline può contare sui risparmi e sugli investimenti accumulati negli anni, gestiti con il supporto di un consulente finanziario.



