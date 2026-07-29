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Borseggiatori a Venezia, "ora scippiamo la vecchia": i video della vergogna, tutto in "diretta"

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mercoledì 29 luglio 2026
Borseggiatori a Venezia, "ora scippiamo la vecchia": i video della vergogna, tutto in "diretta"

2' di lettura

A Venezia i borseggiatori operano senza problemi e sfoggiano la refurtiva sui social. In alcuni video diffusi dagli stessi ladri, che ora la polizia locale sta analizzando, si possono vedere portafogli aperti, soldi facili appena intascati e perfino inquadrature delle vittime prescelte, con tanto di annuncio del colpo imminente. Una vera e propria sfida alla città che hanno scelto come riserva di caccia per i loro furti. 

A Venezia i pickpocket sono su TikTok. E i video sono postati a favore di amici, parenti, mogli degli stessi borseggiatori. Si riprendono in tram, in treno, in vaporetto, in traghetto, in gondola, agli imbarcaderi, sui ponti, in piazza San Marco. Lo sguardo furbo cade sui turisti, chi li conosce lo sa a cosa stanno pensando. Li osservano, li scrutano, li riprendono e poi sorridono. E da lì allungano la mano all’interno della borsa di un’anziana, nella valigia di una turista, nelle tasche di un lavoratore. La stragrande maggioranza dei contanti che possiedono provengono dalle tasche di qualche povero turista, ignaro di tutto ciò. 

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"Calci, pugni, sputi e insulti razzisti. Ora abbiamo paura di tornare al lavoro", l'allarme di alcune commesse aggredite. "Amano Venezia perché rubano indisturbati - ha spiegato Monica Poli -. Basta individuare un profilo di uno di loro per trovarli tutti. Solo oggi (ieri) li abbiamo visti al parco mentre, in gruppo, si facevano l’ennesimo video sfoggio - ha proseguito -. Mostrano vite immerse nel lusso, tra feste, macchine e case. Ci sbeffeggiano e non vengono mai bloccati. Il mio profilo TikTok, due anni fa, è stato chiuso. Io volevo riprendere la loro attività e sono stata bloccata, loro sono liberi di fare ciò che vogliono. Non solo, queste persone dormono in albergo, ma come si registrano? Conducono delle vite nella completa illegalità e mi chiedo come sia possibile. Auspico che le indagini proseguano sempre".

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