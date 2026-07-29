Borseggiatori a Venezia, "ora scippiamo la vecchia": i video della vergogna, tutto in "diretta"

A Venezia i borseggiatori operano senza problemi e sfoggiano la refurtiva sui social. In alcuni video diffusi dagli stessi ladri, che ora la polizia locale sta analizzando, si possono vedere portafogli aperti, soldi facili appena intascati e perfino inquadrature delle vittime prescelte, con tanto di annuncio del colpo imminente. Una vera e propria sfida alla città che hanno scelto come riserva di caccia per i loro furti.

A Venezia i pickpocket sono su TikTok. E i video sono postati a favore di amici, parenti, mogli degli stessi borseggiatori. Si riprendono in tram, in treno, in vaporetto, in traghetto, in gondola, agli imbarcaderi, sui ponti, in piazza San Marco. Lo sguardo furbo cade sui turisti, chi li conosce lo sa a cosa stanno pensando. Li osservano, li scrutano, li riprendono e poi sorridono. E da lì allungano la mano all’interno della borsa di un’anziana, nella valigia di una turista, nelle tasche di un lavoratore. La stragrande maggioranza dei contanti che possiedono provengono dalle tasche di qualche povero turista, ignaro di tutto ciò.