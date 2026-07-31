Garlasco, Sempio incastrato? "Bottiglia senza tappo, nessuna traccia"

Un nuovo elemento si aggiunge al giallo di Garlasco, una bottiglia d'acqua che Andrea Sempio, secondo il racconto della madre, avrebbe comprato a Vigevano quell’ormai famigerato 13 agosto del 2007. Fondamentale per rispondere alla domanda Dove era Andrea Sempio quella mattina, quando venne uccisa Chiara Poggi?

Se ne parla a Zona Bianca, programma d’attualità e approfondimento di Rete 4, condotto da Giuseppe Brindisi. Non solo un dettaglio, perché se confermato, questo ricordo potrebbe avvalorare l'alibi dell'unico indagato per la morte di Chiara Poggi. Un ricordo preciso, arricchito da un particolare, il tappo tolto da chi avrebbe venduto la bottiglia.

Un ricordo che, però, Andrea Sempio afferma di non avere, come conferma nell’ultimo interrogatorio a suo carico: “C'è stato un periodo in cui i bar a Vigevano ti davano le bottigliette senza tappo, per ragioni di sicurezza e cose così, quindi mi ricordo quel fatto lì. Però se quella mattina ho bevuto questa bottiglietta d'acqua, francamente non me lo ricordo, è per evitare di dire qualcosa che magari poi si scopre essere sbagliato o che non ho mai più detto”.

L’inviata del programma di Brindisi a Garlasco si domanda: “Ma di quali ragioni di sicurezza parla Andrea Sempio? Nell'agosto del 2007 c'era forse in vigore un'ordinanza che imponeva la vendita di bottiglie senza tappo? Noi siamo venuti nella prefettura di Pavia per provare a chiederlo. Qui agli atti non risulta, proviamo ad andare a chiedere al comune di Vigevano”.

Una volta sul posto, la giornalista intervista Maranta Colacicco, segretario generale del comune di Vigevano, che spiega: “Abbiamo rinvenuto dai registri ufficiali proprio l'ordinanza numero 247 dell'anno 2007 che è ad oggetto dei provvedimenti viabilistici provvisori disposti in occasione della tradizionale fiera che si tenne il 13 agosto”. La giornalista, mostrandola al pubblico, svela: “Della vendita di bottiglie senza tappo non vi è traccia”.