Forlì, coppia di nordafricani fa sesso in pieno centro: spunta un video

Atti osceni in luogo pubblico. Una coppia di cittadini nordafricani è stata sorpresa a fare sesso nel centro storico di Forlì. "Mi è stato inviato un video che riprende una coppia di cittadini mentre compie espliciti atti sessuali in pieno giorno, nel centro storico di Forlì, in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini". A darne notizia è l'assessore comunale alla Sicurezza, Luca Bartolini. "Ricevuta la segnalazione, ho immediatamente allertato la Polizia Locale, che è intervenuta in pochi minuti, ha identificato le due persone, le ha accompagnate al Comando per gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge" ossia la denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

A giudizio di Bartolini, si tratta "di un episodio gravissimo e inaccettabile. Forlì ha sempre accolto chi arriva nel nostro Paese per lavorare, integrarsi e rispettare le regole della convivenza civile. Ma non c'è spazio per chi pensa di poter vivere qui disprezzando le nostre leggi, il decoro pubblico e il rispetto dovuto alla comunità. Nel nostro Paese - prosegue l'assessore comunale forlivese - i diritti sono inscindibili dai doveri. Chi sceglie di vivere in Italia deve rispettarne le leggi, i valori, le famiglie, i bambini e gli spazi pubblici. Chi non è disposto a farlo dimostra di non avere compreso cosa significhi far parte di una comunità civile".