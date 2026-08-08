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Ischia, spacciatore vende droga sotto un ombrellone: finisce malissimo

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sabato 8 agosto 2026
Ischia, spacciatore vende droga sotto un ombrellone: finisce malissimo

1' di lettura

Una storia davvero bizzarra. Vendeva droga tranquillamente sotto l'ombrellone, su una delle spiagge più frequentate del centro di Ischia, mentre attorno a lui era continuo il via vai di giovani. A interrompere l'attività di un 36enne residente a Napoli sono stati i carabinieri della stazione di Ischia arrivati sulla spiaggia di San Pietro a bordo delle Vespe elettriche green in dotazione all'Arma. Proprio il movimento di tutti quei ragazzi attorno all'ombrellone dell'uomo ha insospettito i militari, impegnati nei controlli delle spiagge nel periodo di maggiore afflusso turistico.

I carabinieri hanno deciso di fermare e perquisire il 36enne, trovandogli un barattolo contenente complessivamente 20 grammi di hashish e marijuana, già pronti, secondo gli investigatori, per essere venduti al dettaglio. L'uomo, residente nella zona del porto, dovrà ora rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sarà proposto per l'emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola campana.

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L'intervento delle forze dell'ordine è stato agevolato dall'impiego delle Vespe elettriche, che per dimensioni e maneggevolezza consentono di raggiungere più facilmente zone pedonali, spiagge e strade difficilmente accessibili alle normali auto di servizio. L'episodio è avvenuto nell'ambito dei controlli intensificati sull'isola in coincidenza con il periodo di maggiore afflusso turistico. 

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