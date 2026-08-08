Ischia, spacciatore vende droga sotto un ombrellone: finisce malissimo

Una storia davvero bizzarra. Vendeva droga tranquillamente sotto l'ombrellone, su una delle spiagge più frequentate del centro di Ischia, mentre attorno a lui era continuo il via vai di giovani. A interrompere l'attività di un 36enne residente a Napoli sono stati i carabinieri della stazione di Ischia arrivati sulla spiaggia di San Pietro a bordo delle Vespe elettriche green in dotazione all'Arma. Proprio il movimento di tutti quei ragazzi attorno all'ombrellone dell'uomo ha insospettito i militari, impegnati nei controlli delle spiagge nel periodo di maggiore afflusso turistico.

I carabinieri hanno deciso di fermare e perquisire il 36enne, trovandogli un barattolo contenente complessivamente 20 grammi di hashish e marijuana, già pronti, secondo gli investigatori, per essere venduti al dettaglio. L'uomo, residente nella zona del porto, dovrà ora rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sarà proposto per l'emissione del foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola campana.