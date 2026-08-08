Siena, non si ferma all'alt dei carabinieri: per lo straniero finisce male

Non si è fermato all'alt imposto dai carabinieri e ha accelerato, dando vita a un inseguimento durato circa mezz'ora tra le strade di Torrita di Siena (Siena). È quanto accaduto la scorsa notte durante un servizio di controllo del territorio effettuato dai militari dell'aliquota radiomobile di Montepulciano (Siena), nell'ambito delle attività disposte dal comando provinciale dei carabinieri di Siena.I militari hanno intimato l'alt a un furgone in transito. Il conducente, spiegano i carabinieri, anziché arrestare la marcia, avrebbe improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo.

Ne è nato un inseguimento per circa 30 minuti per le strade di Torrita di Siena e nelle campagne. La corsa del furgone si è conclusa quando il veicolo è uscito dalla sede stradale. A quel punto i militari della radiomobile hanno potuto raggiungere il mezzo e bloccare il conducente, evitando ulteriori conseguenze. Il conducente, un cittadino straniero di 25 anni regolarmente soggiornante in Italia, si sarebbe inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.