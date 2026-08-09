Roma, bottiglie usate come lame: maxi rissa a Trastevere tra immigrati, chi sono i fermati

Momenti di violenza nel cuore di Roma, nella zona di Trastevere, dove una maxi rissa ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. L’episodio è avvenuto intorno alle 3.30, in vicolo del Bologna, all’angolo con via di Benedetta. Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbe stato un gruppo composto da circa 10-15 ragazzi nordafricani, la cui presenza ha provocato allarme tra residenti e passanti.

Numerose le chiamate arrivate al 112, dopo che gli abitanti della zona sono stati svegliati dalle urla e dal rumore provocato dallo scontro. Alcuni testimoni hanno inoltre segnalato il lancio di pietre. Secondo quanto ricostruito, durante la rissa sarebbero stati utilizzati spray urticante, bottiglie di vetro e sanpietrini, trasformati in strumenti di aggressione.

All’arrivo dei Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere, il gruppo si è rapidamente disperso nelle strade circostanti. I militari sono però riusciti a individuare e bloccare tre cittadini tunisini di 24, 22 e 18 anni, ritenuti coinvolti nello scontro. Per tutti e tre è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di rissa, sulla base dei gravi indizi raccolti dagli investigatori.

Uno dei tre arrestati è rimasto ferito durante gli scontri e ha dovuto essere trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito in Sassia. Il giovane presentava lesioni al volto, al fianco e alla schiena ed è stato successivamente dimesso con una prognosi di 7 giorni. Le indagini dei Carabinieri proseguono per identificare gli altri partecipanti alla rissa e chiarire con precisione le circostanze che hanno provocato lo scontro.