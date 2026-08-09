Invade la corsia e uccide Gabriele Falcone: dopo l'incidente scoppia la rissa

Tragedia nella notte a Marina di Città Sant’Angelo, dove un ragazzo di appena 18 anni, Gabriele Falcone, originario di Montesilvano, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Lo scontro è avvenuto poco prima dell’una sul ponte Filomena Delli Castelli, al confine tra i territori di Montesilvano e Città Sant’Angelo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in scooter quando si è scontrato frontalmente con una Fiat Punto proveniente dalla direzione opposta. L’auto avrebbe invaso la corsia del ragazzo, probabilmente durante un sorpasso azzardato. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 18enne. Altri due ragazzi che viaggiavano in scooter insieme a lui sono riusciti a evitare l’automobile.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. Il giovane è morto sul posto. Il conducente della Fiat Punto, un 20enne, che viaggiava con altre persone, ha riportato ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale. Come previsto in questi casi, è stato sottoposto anche ad alcoltest e accertamenti tossicologici.

Dopo l’incidente si sono registrati momenti di tensione quando sul posto sono arrivati alcuni amici della vittima e hanno avuto un confronto con gli occupanti dell’auto.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montesilvano stanno ricostruendo la dinamica e accertando eventuali responsabilità. La polizia locale ha invece gestito la viabilità e disposto la temporanea chiusura del ponte.

Per il conducente dell’auto l’ipotesi di reato è omicidio stradale. La salma del 18enne, figlio unico, è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Pescara.