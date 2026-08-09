Torino, vede un ladro in casa con la telecamera e chiama il 112: che fine fa il bandito

Un furto in abitazione si è trasformato in un inseguimento tra le strade di Trofarello e Moncalieri, nel Torinese, dopo che il proprietario di una casa ha scoperto la presenza di uno sconosciuto grazie alle telecamere di videosorveglianza collegate da remoto. L’uomo, assente per qualche giorno di vacanza, ha immediatamente contattato il 112, facendo scattare l’intervento dei Carabinieri.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9.30 di mercoledì. Il proprietario, controllando a distanza le immagini del sistema di sicurezza, aveva visto una persona aggirarsi tra il soggiorno e la camera da letto. Le pattuglie dell’Arma, già presenti nelle vicinanze, hanno raggiunto rapidamente l’abitazione. Alla vista dei militari, il presunto ladro è fuggito a bordo di una moto, dando vita a un inseguimento. Dopo circa quattro chilometri, all’altezza di strada Sanda, l’uomo ha perso autonomamente il controllo del mezzo ed è caduto sull’asfalto. Nonostante l’incidente, ha tentato un’ultima fuga a piedi attraverso i campi, ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri dopo alcune centinaia di metri.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 41enne, cittadino italiano e già noto alle forze dell’ordine, sarebbe entrato nell’abitazione dopo aver forzato un lucernario. Durante il furto avrebbe sottratto gioielli in oro e argento e denaro contante. La refurtiva è stata recuperata integralmente e sarà restituita al proprietario. L’uomo, rimasto ferito nella caduta, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Moncalieri. È stato quindi arrestato e indagato per furto aggravato, prima di essere trasferito nel carcere di Torino, a disposizione dell’autorità giudiziaria.