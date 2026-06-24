Trastevere, Giorgia Meloni appesa a testa in giù sul display: vergogna in stazione

Una semplice anomalia tecnica ha detto la concessionaria degli spazi pubblicitari, eppure quanto andato in scena nella stazione Trastevere non è passato inosservato ai passeggeri. In molti hanno infatti segnalato la presenza di alcuni manifesti sui display che raffiguravano Giorgia Meloni a testa in giù. Sul monitor, installato nell'androne della stazione e destinato alla diffusione di campagne pubblicitarie, è stato trasmesso completamente capovolto un manifesto di Fratelli d'Italia per il 2x1000: volto della presidente del Consiglio, slogan e logo del partito sottosopra.

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A spiegare l'accaduto è stata poi l'azienda Urban Vision Group che riferisce: "Si è trattato di un'anomalia del sistema determinata dalla riaccensione del dispositivo. I tecnici sono prontamente intervenuti e la comunicazione è stata immediatamente ripristinata e riposizionata correttamente". L’episodio, inoltre, riguarda esclusivamente il funzionamento dell'impianto pubblicitario digitale e non ha alcun collegamento con Ferrovie dello Stato o con la gestione della stazione.

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