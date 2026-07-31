Genova, nordafricano tenta di rapinare una donna: linciato dai passanti

Lo straniero tenta di scippare una donna. Ma i genovesi si ribellano e tentano di linciarlo. Questo è quanto accaduto ieri, giovedì 30 luglio, a Genova. Un cittadino algerino di 31 anni, in pieno giorno, ha tentato di sottrarre la borsa a una signora di nazionalità ecuadoriana in piazza Vittorio Veneto, nel quartiere genovese di Sampierdarena. Ma non aveva fatto i conti coi passanti. Il giovane è stato inseguito e acciuffato. E ha rischiato il pestaggio nella vicina piazza Montano. Come riporta il Secolo XIX, un negoziante ha poi chiamato le forze dell'ordine. La polizia ha preso in carico il presunto rapinatore e lo hanno portato in commissariato a Cornigliano.

“L'ennesimo episodio avvenuto questa mattina a Sampierdarena conferma ciò che denunciamo da mesi - ha dichiarato Davide Rossi, capogruppo della Lega nel Municipio Centro Ovest -. Il nostro quartiere vive una situazione di emergenza sotto il profilo della sicurezza. Piazza Vittorio Veneto, la Radura della Memoria, via Rolando e le aree limitrofe sono ormai teatro quotidiano di episodi di spaccio, risse, aggressioni, scippi e degrado. Non possiamo più limitarci a commentare l'ennesimo fatto di cronaca. Occorre agire”.

"Abbiamo tre telecamere sulla piazza e altre due nel sottopasso, quindi in totale cinque: una telecamera è all’intersezione di via Rolando e un’altra in quella con piazza Settembrini. Sono collegate direttamente con la polizia di Stato che ora acquisirà le immagini per le indagini – ha detto l’assessora alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – In zona c’è una pattuglia di quartiere che monitora quel tratto. Due giorni fa proprio in piazza Montano è stato presente il nostro Ufficio mobile. Nei prossimi giorni, nella zona, abbiamo previsto una ulteriore azione ad ampio raggio".