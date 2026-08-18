Il Pd caccia gli anziani che giocano a Briscola

Per tutta questa calda estate 2026 esponenti del Pd hanno lanciato l’allarme sul riscaldamento climatico e puntato l’indice contro il governo che, a loro avviso, sarebbe rimasto inerte dinanzi all’inesorabile rialzarsi delle temperature. Molti di loro, poi, hanno anche più volte lamentato che gli anziani, costretti a restare a casa e impossibilitati a recarsi in vacanza, non possedevano un condizionatore e quindi soffrivano il doppio degli altri: solitudine e caldo infernale. Parole che dovrebbero essere il frutto di una particolare sensibilità per la popolazione over 65, che si avvia tra l’altro a divenire maggioritaria con l’inverno demografico e che, però, suonano come vuota retorica dinanzi a un piccolo episodio locale ma rivelatore del modo in cui gli anziani vengono realmente trattati quando devono prevalere gli interessi di partito.

Ne dà notizia La Provincia Pavese riprendendo un post del portavoce di un gruppo di pensionati di Vigevano i quali se la prendono con il partito di Elly Schlein: «Il Pd non ci dà più la possibilità di passare i pomeriggi della settimana nell’area della festa per giocare a carte e passare un paio d’ore in compagnia. Ci chiediamo: ma il partito non era quello che era nato per stare vicino alle persone anziane, quelle che magari non possono andare al mare oppure in montagna e dare anche a loro la possibilità dell’aggregazione in una struttura che ai tempi era nata per queste cose?». Gli anziani che giocavano a briscola nel parco hanno dovuto sgomberare per far posto alla Festa democratica, erede delle Feste dell’Unità. Il pomeriggio il parco chiude i battenti e i vecchi che si riunivano al Piccolini per giocare a carte devono ripiegare altrove. Sembrerà una notizia da poco ma a volte è proprio nelle pieghe della cronaca locale che emergono episodi significativi. Nel “mondo piccolo” guareschiano il popolo vero era proprio rappresentato dai pensionati che passavano il tempo con mazzi di carte e bicchieri di vino. Tutto dimenticato. Le ex Feste dell’Unità trasformatesi in Feste democratiche senza falce e martello e con grande sfoggio di arcobaleni sono ormai solo un business con balera e karaoke e menù a prezzi competitivi. Ci si va per l’apericena, dunque, e non per adesione ai valori progressisti.