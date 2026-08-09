Lecco, bande di magrebini e africani si affrontano per strada: il video

Sembra una scena tratta dal celebre cult "I Guerrieri della Notte". Ma si tratta solo dell'enesimo episodio di violena dei maranza nelle nostre città. Questa volta siamo a Lecco, in pieno centro e in pieno giorno. Due bande rivali, una di africani e una di nordafricani, si affrontano tra le vie della città. In giro non c'è nessuno. Solo una persona che dal balcone di casa sua filma la battaglia. Il primo gruppo si avvicina e urla. Il secondo dà il via alla guerriglia, lancianodo bottiglie e bastoni. In sottofondo si sente il rumore delle bottiglie di vetro infrante, oltre alle urla in una lingua indecifrabile.

Silvia Sardone ha ricondiviso il video della guerriglia urbana su Instagram. "Lecco, due 'bande' di ragazzi di origine straniera uno contro l'altro con cinghie in mano e lancio di bottiglie si affrontano in centro - il commento della vicesegretaria della Lega -. La sinistra giustificherà anche queste scene intollerabili dando la colpa agli italiani che non integrano?".