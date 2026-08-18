Benzina, ecco la truffa dell'"anello d'oro": l'ultimo raggiro per fregarti

Non c'è limite alle truffe. L'ultima è quella dell'"anello d'oro". A metterla in atto i criminali che si fingono turisti in difficoltà. Questi ultimi chiedono aiuto per poter fare il pieno della benzina e in cambio donano un anello d'oro come garanzia. Peccato però che il gioiello sia un perfetto falso.
L'ultima denuncia arriva dal Vicentino. Secondo la segnalazione riportata dal giornale di Vicenza, ci sarebbero due uomini che in questi giorni stanno mettendo in atto il raggiro. La coppia viaggia su un’auto di grossa cilindrata (Audi o Mercedes) con targa straniera e parlano in inglese. I due chiedono denaro in contanti per fare il pieno e danno in cambio un anello.
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"Uno dei due uomini si sbracciava, a bordo strada, vedendo l’auto arrivare. Ha raccontato di essere in grossa difficoltà perché senza portafoglio e, appunto, senza benzina", è una delle tante testimonianze. In cambio dei soldi per il carburante, il soggetto era disposto a dare in pegno il suo prezioso anello, che poi avrebbe recuperato il giorno successivo quando, durante un incontro stabilito, avrebbe restituito il denaro ricevuto in prestito. Una messinscena volta solo a far cadere nella trappola qualche innocente cittadino, disposto ad aiutare i due finti turisti.