Renzi, Salis e Ruffini: parte la guerra dei libri

La resa dei conti al centro del centrosinistra si combatterà a suon di libri. Alla ripresa, dopo la pausa estiva, saranno, infatti, ben tre i titoli in uscita opera dei leader dell’area riformista. Si comincia con Matteo Renzi, che a settembre sarà in tutte le librerie con “Quando c’era lei. L’Italia dopo Giorgia Meloni”, edito da Solferino. Caratteri littori - per alludere al Ventennio - il leader di Italia Viva rilancerà la sua offensiva contro la premier, proponendosi come la voce, nel centrosinistra, più aggressiva nei confronti di Meloni. Un modo anche per guadagnarsi il rientro nel centrosinistra, come testa d’ariete nel campo progressista, e demolire chi, nel M5S, oppone ancora riserve nei suoi confronti. Nel libro di Renzi saranno elencati numeri e fatti per mettere in fila il “fallimento” della presidente del Consiglio, ma anche proposte - da presentare alla Leopolda, che si terrà in ottobre, - per disegnare il dopo e prenotarsi uno spazio nella partita.

Poco dopo, in ottobre, arriverà il libro della più corteggiata nell’area di centro, Silvia Salis, la sindaca di Genova a cui Renzi stesso punta per le primarie come candidata dell’area riformista (anche se lei per ora non vuole). Le bozze sono già corrette, l’editing è fatto, il titolo è pronto. Si chiamerà “È già domani”, uscirà nella collana “Scintille” di Feltrinelli. Una riflessione che farà il punto sull’ascesa di questa atleta, passata dalle gare alla politica. Si parlerà di sport e di vita, di visione del futuro e di sfide da vincere. E, soprattutto, sarà un’occasione per girare l’Italia, iniziando a testare consensi e interlocutori, in vista di una possibile candidatura alle primarie (finora smentita) o persino alle elezioni politiche, nel caso di un ritiro dei due favoriti (Elly Schlein e Giuseppe Conte).