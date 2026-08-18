Renzi, Salis e Ruffini: parte la guerra dei libri

La resa dei conti al centro del centrosinistra si combatterà a suon di libri. Alla ripresa, dopo la pausa estiva, saranno, infatti, ben tre i titoli in uscita opera dei leader dell’area riformista. Si comincia con Matteo Renzi, che a settembre sarà in tutte le librerie con “Quando c’era lei. L’Italia dopo Giorgia Meloni”, edito da Solferino. Caratteri littori - per alludere al Ventennio - il leader di Italia Viva rilancerà la sua offensiva contro la premier, proponendosi come la voce, nel centrosinistra, più aggressiva nei confronti di Meloni. Un modo anche per guadagnarsi il rientro nel centrosinistra, come testa d’ariete nel campo progressista, e demolire chi, nel M5S, oppone ancora riserve nei suoi confronti. Nel libro di Renzi saranno elencati numeri e fatti per mettere in fila il “fallimento” della presidente del Consiglio, ma anche proposte - da presentare alla Leopolda, che si terrà in ottobre, - per disegnare il dopo e prenotarsi uno spazio nella partita.
Poco dopo, in ottobre, arriverà il libro della più corteggiata nell’area di centro, Silvia Salis, la sindaca di Genova a cui Renzi stesso punta per le primarie come candidata dell’area riformista (anche se lei per ora non vuole). Le bozze sono già corrette, l’editing è fatto, il titolo è pronto. Si chiamerà “È già domani”, uscirà nella collana “Scintille” di Feltrinelli. Una riflessione che farà il punto sull’ascesa di questa atleta, passata dalle gare alla politica. Si parlerà di sport e di vita, di visione del futuro e di sfide da vincere. E, soprattutto, sarà un’occasione per girare l’Italia, iniziando a testare consensi e interlocutori, in vista di una possibile candidatura alle primarie (finora smentita) o persino alle elezioni politiche, nel caso di un ritiro dei due favoriti (Elly Schlein e Giuseppe Conte).
Silvia Salis, libro pronto. E (forse) anche un partitoIl libro di Silvia Salis in uscita a ottobre per Feltrinelli si chiama “E’ già domani”, stesso ...
Il terzo volume in uscita sarà quello di Ernesto Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, fondatore dei comitati “Più Uno”, pronto a candidarsi alle primarie o, comunque, a far parte di quelli che proveranno a riunire le varie sigle di centro. Il titolo ancora non c’è, ma il testo è a buon punto. Anche in questo caso, seguirà un tour di presentazioni in giro per il Paese per rinsaldare la rete dei comitati creati in questi due anni e capirne la forza, in vista delle Politiche. Tre iniziative editoriali che si accompagneranno all’ultimo tentativo utile per riunire le varie sigle di centro e farne una unica lista. O per lanciare la volata al candidato riformista per le primarie.
Sempre a settembre si dovrà sciogliere, poi, il nodo di come scegliere il candidato premier: se con le primarie o no. E, nel caso ormai molto probabile che si facciano, si dovrà decidere quando farle, come e tra chi. Sul “come” gli sherpa di Pd e M5S sono già pronti alla guerra, nel senso che al Nazareno non si intende cedere sul doppio turno, mentre a Campo Marzio si proverà a insistere sul turno unico. Altro elemento che promette discussioni è la platea elettorale: potranno votare solo gli iscritti ai vari partiti o anche nuovi elettori, previa registrazione? E ancora: il voto sarà online o solo dal vivo? Infine, i partecipanti. L’ultima novità è che potrebbe correre un candidato di Avs. E si parla di Elisabetta Piccolotti, deputata e compagna di Nicola Fratoianni.