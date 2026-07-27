Dl Carburanti, via libera dal Cdm: "Sconto sul gasolio di 17 centesimi"

"Il decreto - si legge nella nota - interviene proprio nel momento in cui si era prossimi alla formalizzazione dell'accordo per la cessione dell'intero complesso industriale a un primario operatore siderurgico. Alla riunione hanno partecipato i Ministri Marina Calderone, Tommaso Foti, Giancarlo Giorgetti, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso e i Sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari".

"Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e Iva di 17 centesimi, fino al 6 di agosto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa dopo il Cdm. "Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro", ha aggiunto Giorgetti. "Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, ha concluso. "L'altro articolo del decreto approvato oggi dal cdm, "che era stato concepito prima della sentenza di Milano, prevede ulteriori 100 milioni a favore dell'amministrazione straordinaria di Ilva per completare il percorso di cessione delle attività da circoscrivere alle attività a freddo che erano in fase di avanzata definizione e che adesso dovranno essere aggiornate in base alla sentenza che è intervenuta", ha aggiunto il ministro dell'Economia.

A parlare anche Giorgia Meloni. "Le tensioni internazionali stanno facendo salire di nuovo il prezzo dei carburanti e, con esso, il costo di tutto quello che viaggia su strada. Di fronte a questo rincaro, che non abbiamo determinato ma dobbiamo gestire, abbiamo deciso di intervenire subito: oggi il CdM ha approvato, con decreto, un taglio immediato sul gasolio, il carburante che pesa di più su trasporti, agricoltura e sui prezzi che ogni famiglia paga. Sappiamo che non risolve il problema. Ma è una risposta tempestiva e responsabile, tenendo in considerazione le poche risorse che abbiamo e un quadro internazionale in continua evoluzione". Lo scrive sui social la premier al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato la nuova riduzione delle accise sui carburanti fino al 6 di agosto. "Seguiamo giorno per giorno l’evolversi della situazione, anche sul fronte del conflitto, e torneremo a riunirci prima della scadenza per decidere i passi successivi. Faremo tutto quello che possiamo per non lasciare soli i cittadini e chi manda avanti la Nazione", conclude.