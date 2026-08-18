Forte dei Marmi, violenta lite tra stranieri in spiaggia: 30enne sedato e portato via dagli agenti

Due giovani ceceni di circa 30 anni sono apparsi del tutto fuori controllo nella zona di Vittoria Apuana a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. I fatti risalgono alla serata di ieri, lunedì 17 agosto, quando residenti e turisti hanno assistito a bocca aperta a un’aggressività quasi incontrollabile a causa di un evidente stato di alterazione. Tutto ha avuto inizio quando i due uomini, aggirandosi per gli stabilimenti balneari della zona, andavano a chiedere di poter bere. Quando è stato risposto loro di no, per via del loro stato apparentemente già alterato, i due si sono allontanati infuriati verso il mare.

A quel punto la tensione è aumentata fino a diventare violenza cieca in pochi minuti. I due stranieri avrebbero cominciato a discutere in modo acceso nel tratto compreso tra il bagno Apuana e il bagno Italia. Ancora da chiarire le cause della lite. In molti, quindi, per evitare una escalation ancora maggiore hanno subito inviato delle segnalazioni alle forze dell’ordine. E tempestivamente sono giunti sul posto carabinieri e agenti della polizia locale.