Aereo scomparso in Calabria, le ultime parole del pilota: aumenta il mistero

Proseguono incessantemente le ricerche dell'aereo ultraleggero disperso dalla sera di domenica 16 agosto nella zona dell'alto Tirreno Cosentino e decollato dal campo volo di Capo d'Orlando, nel Messinese. A bordo due avvocati, Carlo Arnulfo , 64 anni, romano, il pilota, e Angela Buccico , 55 anni, di Matera, figlia di Emilio Nicola Buccico , ex sindaco della città dei sassi dal 2007 al 2009 e sorella dell'attuale vicesindaco, Rocco. Sono diverse le squadre di soccorso impegnate con mezzi aerei e terrestri che pattugliano l'intera zona con il coordinamento della Prefettura di Cosenza. Utile nella ricerca la strumentazione Imsi Catcher attraverso la triangolazione dei segnali delle celle telefoniche.

A lanciare l'allarme i familiari dei due professionisti che hanno perso i contatti, facendo attivare il piano persone scomparse della Prefettura di Cosenza. Le ultime tracce lasciate dai telefoni di Anulfo e Buccico riportano a un fazzoletto di territorio tra Fiumefreddo e Fuscaldo, sull'alto Tirreno cosentino.

Poche ore prima della scomparsa Arnulfo aveva salutato il presidente della pista calabrese con una battuta: "Andiamo a trascorrere il Ferragosto in Sicilia", aveva detto, promettendo di fermarsi al ritorno per godersi la giornata sulla pista che lo aveva ospitato. "Carlo non è un pilota spericolato. L’unica cosa che sappiamo è che durante il tragitto tra Capo D’Orlando e Sibari ha incontrato una perturbazione: potrebbe aver perso l’orientamento. Confidiamo nella sua grande esperienza come pilota e speriamo per il meglio", ha commentato l'amico Andrea Alessandrini.