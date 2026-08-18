Scritte per muratori scambiate per fasciste, altro strafalcione-Pd: "Colpa della preoccupazione"

La toppa è peggio del buco... Di fronte a un clamoroso strafalcione, il Partito democratico riesce pure a rincarare la dose. Il caso è quello delle indicazioni dei muratori scambiate per scritte fasciste. L'equivoco ha coinvolto la scuola Collodi di Porta a Pisa, dove nelle ultime settimane sono stati avviati alcuni interventi di cantiere. All’esterno dell'edificio, infatti, era comparsa la dicitura "Si fascia", accompagnata da alcuni segni tracciati sul muro. Una scritta interpretata da alcuni come un riferimento al fascismo. Anche i simboli accanto alle parole sono stati scambiati per rune o svastiche disegnate in modo approssimativo. Peccato però che fossero solo le indicazioni per la costruzione del cappotto termico.

Da qui le scuse dei dem che non avevano perso l'occasione di gridare al fascismo. "La destra pisana mi prende in giro perché ho commesso un errore, ed è giusto ammetterlo. Aver scambiato le scritte di cantiere per scritte inneggianti al fascismo è stato un errore commesso per un eccesso di preoccupazione per i rigurgiti fascisti che proliferano a Pisa e nel Paese. Quella preoccupazione che alla destra manca del tutto, tanto da tacere quando scritte simili sono comparse ed erano vere", è il commento arrivato su Facebook da Ylenia Zambito. Insomma, errore sì ma solo per colpa del fascismo che pervade l'Italia.

Pisa, strafalcione del Pd: "Scritte fasciste a scuola". Ma sono le indicazioni degli operai per i lavori "Le scritte e i simboli riconducibili all'immaginario fascista e nazista comparsi sui muri della scuola primari...