Bologna, tragedia all'atterraggio: 85enne muore per infarto sulla pista

Dramma sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto Marconi di Bologna: mentre un volo era in fase di atterraggio, un cittadino albanese di 85 anni che era a bordo è morto a causa di un infarto. È successo la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava su un aereo proveniente da Tirana con alcuni familiari e risulta che avesse già problemi di salute pregressi, tanto che aveva richiesto l'assistenza sanitaria allo sbarco. A colpirlo è stato un arresto cardiocircolatorio, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono subito giunti i soccorritori del 118, che erano stati allertati. Purtroppo, però, per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. In un secondo momento, è intervenuta anche la polizia di Stato in servizio all'aeroporto.

Un altro incidente, per fortuna senza vittime, c'è stato invece ieri all'aeroporto di Monaco, dove un aereo ha "grattato" sulla pista poco prima del decollo: il velivolo ha decollato facendo urtare la coda con la pista e alzando così una grosse nube di polvere. Nessuna conseguenza grave. Il volo della Vietnam Airlines diretto ad Hanoi, però, si è limitato a sorvolare la zona di Monaco per scaricare il carburante a bordo prima di tornare all'aeroporto di partenza. I passeggeri e l'equipaggio, illesi, sono stati fatti scendere dall'aereo con gli scivoli di emergenza. ​Una parte della carlinga è risultata danneggiata, così come alcuni pneumatici del carrello.