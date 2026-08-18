Libero logo
Ceuta
Ranucci-Lavitola
Calciomercato

Pontedera, donna e figlio molestati dallo straniero: "Che bella mamma, te la..."

di
Libero logo
martedì 18 agosto 2026
Pontedera, donna e figlio molestati dallo straniero: "Che bella mamma, te la..."

1' di lettura

"Mamma mia che bella mamma che hai, te la tr***". Un cittadino straniero, originario dell'Est Europa, ha molestato una donna e le ha rivolto delle frasi sconcertanti davanti alla stazione di Pontedera. La signora non era sola. Insieme a lei c'erano i due figli e un'altra donna. La frase in questione è stata rivolta a uno dei piccoli bimbi, che però potrebbe non aver compreso il senso di quelle parole.

I quattro passeggeri molestati, poco prima dell'episodio, sono usciti dalla stazione e si sono incamminati verso il supermercato Coop di via Brigate Partigiane, all’esterno del quale avevano parcheggiato l'auto che stavano andando a riprendere. Poi sono arrivati al piazzale degli autobus. E lì sono stati insultati da quel passante, che ha insistito ancora e poi barcollando si è spostato verso la stazione. Il gruppo imbarazzato, invece, si è diretto accelerando il passo verso l’auto parcheggiata. Come riporta il Tirreno, il molestatore non li ha seguiti

Barcellona, il 21enne in coma? "Magrebini, ce l'avevano con gli italiani per la questione migranti"

"Parlavano spagnolo ma erano ragazzi di origine magrebine. Hanno sentito parlare italiano e da lì è p...

Nonostante ciò, nessuno ha deciso di avvertire le forze dell'ordine della presenza di uomo potenzialmente pericoloso visto il suo stato di alterazione, probabilmente per via dell'abuso di alcol. A quell’ora, nella piazza della stazione, c’erano comunque molto persone, nonostante la domenica post-Ferragosto. Ed erano diversi i passeggeri scesi dal treno partito da Livorno e transitato da Pisa. 

Versilia, finisce di cenare e gli rubano il rolex: come è avvenuto l'assalto

Paura in Darsena, a Viareggio, alla vigilia di Ferragosto, dove un uomo è stato aggredito e derubato del Rolex ch...
tag
pontedera
aggressione
molestie

Terrore a Olevano Romano Olevano Romano, immigrato aggredisce sindaco e carabinieri: chi si barrica in casa

Orrore a Roma Roma, la coppia ospita lo straniero? Lui li minaccia con una mannaia di 25 centimetri

L'Islam a Milano Milano, egiziano aggredisce e minaccia di morte moglie e figlie: "Faccio una strage"

ti potrebbero interessare

Porto Cesareo, pick-up parcheggiato sulle dune: scattano multa da 5mila euro e denuncia

Porto Cesareo, pick-up parcheggiato sulle dune: scattano multa da 5mila euro e denuncia

Redazione
Teramo, scatta foto ai bimbi in un campeggio: "Ho un problema psichiatrico"

Teramo, scatta foto ai bimbi in un campeggio: "Ho un problema psichiatrico"

Redazione
Aereo scomparso in Calabria, le ultime parole del pilota: aumenta il mistero

Aereo scomparso in Calabria, le ultime parole del pilota: aumenta il mistero

Meteo, "evento storico in autunno": El Niño e la schizofrenia climatica, cosa succederà

Meteo, "evento storico in autunno": El Niño e la schizofrenia climatica, cosa succederà

Redazione