Pontedera, donna e figlio molestati dallo straniero: "Che bella mamma, te la..."

"Mamma mia che bella mamma che hai, te la tr***". Un cittadino straniero, originario dell'Est Europa, ha molestato una donna e le ha rivolto delle frasi sconcertanti davanti alla stazione di Pontedera. La signora non era sola. Insieme a lei c'erano i due figli e un'altra donna. La frase in questione è stata rivolta a uno dei piccoli bimbi, che però potrebbe non aver compreso il senso di quelle parole.
I quattro passeggeri molestati, poco prima dell'episodio, sono usciti dalla stazione e si sono incamminati verso il supermercato Coop di via Brigate Partigiane, all’esterno del quale avevano parcheggiato l'auto che stavano andando a riprendere. Poi sono arrivati al piazzale degli autobus. E lì sono stati insultati da quel passante, che ha insistito ancora e poi barcollando si è spostato verso la stazione. Il gruppo imbarazzato, invece, si è diretto accelerando il passo verso l’auto parcheggiata. Come riporta il Tirreno, il molestatore non li ha seguiti.
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Nonostante ciò, nessuno ha deciso di avvertire le forze dell'ordine della presenza di uomo potenzialmente pericoloso visto il suo stato di alterazione, probabilmente per via dell'abuso di alcol. A quell’ora, nella piazza della stazione, c’erano comunque molto persone, nonostante la domenica post-Ferragosto. Ed erano diversi i passeggeri scesi dal treno partito da Livorno e transitato da Pisa.