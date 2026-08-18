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Versilia, finisce di cenare e gli rubano il rolex: come è avvenuto l'assalto

martedì 18 agosto 2026
Versilia, finisce di cenare e gli rubano il rolex: come è avvenuto l'assalto

1' di lettura

Paura in Darsena, a Viareggio, alla vigilia di Ferragosto, dove un uomo è stato aggredito e derubato del Rolex che portava al polso. La vittima aveva appena cenato in un locale di viale Europa e stava raggiungendo il parcheggio dove aveva lasciato la propria auto, quando due uomini gli si sono avvicinati improvvisamente e gli hanno strappato l’orologio, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

L’uomo, nonostante lo spavento e la rabbia per quanto accaduto, non ha riportato conseguenze fisiche serie. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Viareggio, intervenuti per raccogliere la testimonianza della vittima e ricostruire la dinamica dell’aggressione.

Gli investigatori stanno inoltre verificando la presenza di eventuali immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate nei locali della zona e negli stabilimenti balneari di viale Europa. I filmati potrebbero fornire elementi utili per identificare i responsabili.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della zona e rappresenta il secondo furto di un orologio di valore avvenuto nell’area nel giro di poche settimane. In un precedente caso, alcuni turisti americani erano stati derubati mentre rientravano in albergo dopo essere stati seguiti da una banda proveniente da Forte dei Marmi. Le modalità dell’ultimo episodio, invece, sembrano differenti e gli investigatori stanno lavorando per individuare gli autori.

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