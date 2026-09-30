Ceuta, "torture e abusi dei militari sui migranti": ora Sanchez rischia grosso

Ma come? Pedro Sanchez, l'idolo della sinistra italiana, sguinzaglia i militari contro i migranti? Amnesty International ha denunciato atti di tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti perpetrati da membri delle Forze Armate spagnole ai danni di migranti a Ceuta. Tali atti sembrano seguire uno schema ricorrente, afferma la ong in una nota sottolineando che i migranti presenti in città versano in una condizione di vulnerabilità, privi di protezione ed esposti ad abusi, in seguito all'arrivo di oltre 80.000 persone il 30 luglio. Amnesty ha raccolto le testimonianze di oltre 65 migranti e richiedenti asilo. Molti racconti hanno messo in luce violenze e abusi inflitti dal personale militare che hanno colpito anche donne e minori non accompagnati i quali, in alcuni casi, hanno raggiunto una gravità tale da configurare il reato di tortura secondo il diritto internazionale, afferma la ong.

Amnesty International si è recata a Ceuta tra il 10 e il 15 settembre, visitando la maggior parte dei luoghi all'aperto in cui migliaia di migranti e richiedenti asilo vivevano in condizioni di estremo degrado. Nel corso della visita, l'organizzazione ha incontrato giornalisti e ong operanti sul campo, nonché rappresentanti della procura e del governo di Ceuta. Durante la missione, l'organizzazione ha raccolto 22 testimonianze dirette che attribuivano al personale militare di pattuglia in città atti quali percosse, molestie, umiliazioni, furto di denaro e la confisca o distruzione di telefoni cellulari. Tali abusi hanno colpito i migranti indipendentemente da età, status o genere.