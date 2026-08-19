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Cattolica, si butta in auto con la moglie nel porto: salvati dai passanti, lui sparisce

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mercoledì 19 agosto 2026
Cattolica, si butta in auto con la moglie nel porto: salvati dai passanti, lui sparisce

1' di lettura

Si lanciato con l'auto nel porto canale di Cattolica, in provincia di Rimini, pare a seguito di un litigio con la moglie seduta accanto. Dopo qualche attimo di paura, il portellone del bagagliaio si è aperto e i due sono riusciti a riemergere, aiutati da alcuni passanti che si sono gettati in acqua per salvarli. Mentre i sanitari prestavano i primi soccorsi a marito e moglie, l'uomo, dopo essersi ripreso, è fuggito tra gli scogli facendo perdere le proprie tracce. La donna, invece, è stata portata in ospedale per accertamenti ma, a quanto si apprende, solo in via precauzionale e non sarebbe quindi in pericolo di vita. 

Nel frattempo trapela anche che ieri, martedì 18 agosto, i carabinieri erano intervenuti a casa della coppia, di origine albanese e residente a San Giovanni In Marignano. L'uomo, albanese di 45 anni, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che i carabinieri erano intervenuti in seguito a una segnalazione per un litigio domestico. Nei confronti dell'uomo, però, pare non risultino denunce per violenza sulla moglie, 42 anni. Il 45enne avrebbe comunque dei piccoli precedenti. Ora sono in corso le indagini e le ricerche dell'uomo.

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