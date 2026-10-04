Peschiera del Garda, incendio nel campeggio: terrore puro

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 6.20 in un campeggio a Peschiera del Garda, in provincia di Verona: le fiamme in dettaglio hanno interessato il camping Bella Italia. Al momento si registrano 24 feriti, alcuni soccorsi dal Suem 118 e trasportati in ospedale a Peschiera, altri andati da soli in ospedale per i controlli. I soccorritori hanno allertato anche gli altri pronto soccorso della zona per accogliere eventuali feriti. In corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco di Verona così come le indagini sulle cause del rogo.

Il rogo si è concentrato in particolare nella zona dei bungalow: 20 le strutture in legno del campeggio interessate dalle fiamme, oltre ad alcune auto e parte della vegetazione nei pressi della zona. Una persona è rimasta ustionata ed è stata subito affidata alle cure del personale sanitario. Al momento il rogo è sotto controllo.

"A tutti i feriti, alle loro famiglie e alle persone coinvolte va la mia più sincera vicinanza, con l'augurio di una pronta ripresa". Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. "Un ringraziamento particolare - aggiunge l'ex governatore del Veneto - va ai Vigili del Fuoco di Verona, agli operatori del Suem 118 e a tutti i soccorritori intervenuti. Desidero ringraziare anche i quattro Vigili del Fuoco tedeschi di Dietzenbach, in Germania, che si trovavano da ieri in vacanza nel campeggio e che, accortisi dell'incendio, sono intervenuti immediatamente dando una mano a domare le fiamme in attesa dell'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco. Un gesto di grande prontezza, senso del dovere e solidarietà".