Il festival musicale sfrattato dai pipistrelli

Sì, però, a un certo punto bisogna anche capirsi. Altrimenti si scade nel ridicolo. Diventa una barzelletta. Sacrosanta, sempre viva, per carità la battaglia per difendere le specie a rischio e anche quelle che no, chè su questo pianeta c’è posto per tutti e la natura non si tocca, ma se viene sbandierata a priori, per-il-gusto-di, senza nemmeno chiedersi cosa dove come e perché, che senso ha? Non è più animalismo, è ideologia. E se c’è una cosa che non porta a niente, anzi che diventa persino controproducente, è proprio questa: finisce che si trasforma in una farsa, in una gaffe, nel migliore delle ipotesi in una sonora figuraccia.

A Nichelino, nel Torinese, c’è un festival musicale che non si fa perché forse dà fastidio a una colonia di pipistrelli la quale, tuttavia, a sua volta, forse non è nemmeno più lì. Si regge tutto sul filo dell’ipotesi, della supposizione, della congettura, humble-humble, la vicenda del Sonic Park. Che comunque è arrivata in tribunale (al tar) e ha interessato pronunce e carte bollate e avvocati che qualcuno ha pagato (per ritrovarsi con un pugno di mosche, odi chirotteri, in mano).

Breve riassunto dell’epopea (che tra parentesi va avanti da due anni e basterebbe il dato temporale se si avesse un minimo di senso dell’assurdo): il Sonic Park doveva tenersi nella palazzina di caccia di Stupinigi, che tra l’altro è una delle più belle residenze sabaude che ci restano e che ha un giardino enorme con grandissime potenzialità; però non si sentirà la nota di mezza canzone perché gli altoparlanti, le casse e i ripetitori potrebbero disturbare alcuni animali come i pipistrelli, le civette e i coleotteri. L’ha chiesto l’ente che gestisce i parchi reali e l’ha avallato la magistratura amministrativa. Peccato che queste benedetti pipistrelli (se ci sono) son dentro il Castelvecchio, che è un maniero in rovina praticamente invaso da arbusti piante e vegetazione, e nel Castelvecchio «nessuno entra da anni», come specifica il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo (quindi il più alto in grado per ufficializzare la cosa).

Risultato: «Non è stato possibile verificarne la presenza» lì, epperò vale il principio di “precauzione” e il festival, l’autorizzazione ad accendere i microfoni, se la sogna. No, ma scherziamo? Che qui manco è una questione di pipistrelli sì pipistrelli no (a parte che non sono pericolosi, men che meno aggressivi, che se ne stanno per i fatti propri e che, probabilmente, di quattro strimpellate d’estate neanche frega loro granché) che hanno tutto il diritto a campare bene e in pace e senza rotture umane a dar fastidio: è una faccenda di logica.

Sollevato un problema (che può anche essere reale e serissimo, nessuno lo nega perché nessuno vuol dar noia ai pipistrelli), come prima cosa si verifica che esista e poi, nel caso, si cerca una soluzione. Il modo con cui operare dovrebbe essere questo, sennò vale qualsiasi cosa e alziamo le mani. Non facciamo più niente, non organizziamo neanche una bancarella. Non significa mettere a rischio alcunché, se alla Satupinigi i pipistrelli ci sono va bene, basta, fine della polemica. Ma se sono andati via sul serio cosa abbiamo ottenuto, un evento in meno, una stagione un po’ più povera e una magra figura? Dài, su.

Tolardo l’anno scorso ci ha messo una pezza e ha salvato l’edizione del Sonic Park inventandosi il format “diffuso” per il Comune; per l’anno a venire ha già dichiarato battaglia («Nel 2027 faremo di tutto per riportarlo qui») ma che altro può fare? Non si può escludere la “ragionevole certezza scientifica” che il festival possa influire «sull’habitat naturalistico e sulla fauna». Possibile che in tutta Torino non ci sia un chirotterologo in grado di andare a verificare se c’è sul serio o no questa colonia dentro al Castelvecchio?