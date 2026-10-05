Garlasco, lo sfogo clamoroso di Vittorio Feltri: "Solo un idiot*** può pensarlo"

"Solo un idiot*** può pensare che Stasi è colpevole". Vittorio Feltri è tornato a parlare dl caso del delitto di Garlasco. E lo ha fatto sfogandosi nell'ultima puntata di Domenica In. "Stasi è innocente e lo dimostra la ricostruzione di quella mattinata - le parole del fondatore di Libero -. Solo un cret*** può pensare che un ragazzo, impegnato a scrivere la tesi al computer, sospende il lavoro, va a uccidere la fidanzata per motivi mai chiariti, poi torna a casa e si rimette tranquillamente a scrivere. Solo un idiot*** può pensare una cosa del genere. Io sono un pessimo giornalista e non sono un bravo inquirente, ma non sono scem*** come tanti".

E ancora: "Ho capito che non poteva essere lui il colpevole, tanto è vero che in primo grado è stato assolto. Scem*** i giudici di primo grado? Non credo. I giudici di secondo grado, scem*** pure loro, lo hanno assolto. Poi arrivano i fenomeni della Cassazione e lo condannano. Il risultato di tutta questa cosa è l'episodio più squallido della storia della magistratura italiana. Mettetevelo in testa. Avete fatto una figura schifosa. Poi lei si giustifica, fa bene. Dica anche che eravate tutti ubriachi, che sarebbe meglio che almeno chiudiamo la pratica".