Libero logo
Abbonamento Digitale

Ravenna, il bando-choc del Comune a guida Pd: "Vietato parlare"

di
Libero logo
martedì 6 ottobre 2026
Ravenna, il bando-choc del Comune a guida Pd: "Vietato parlare"

1' di lettura

Un bando da quasi 800mila euro, per il contrasto all'estrema povertà, attivato dal Comune di Ravenna, che pone regole restrittive nel rapporto con i media: prima di rilasciare notizie di qualsiasi genere l'aggiudicatario deve essere autorizzato dal Comune, pena l'applicazione di sanzioni. In particolare, l'articolo 11 del capitolato d'appalto vieta all'aggiudicatario "di fornire agli organi di informazione (stampa, radio, TV, social media, blog, ecc.) qualsiasi notizia, dato, intervista o dichiarazione attinente il servizio svolto nei lotti di competenza, se non preventivamente e formalmente autorizzato dalla stazione appaltante".

Come anticipato dal Corriere Romagna, in caso di violazione del divieto sono previste sanzioni e l'applicazione di una penale, con il Comune pronto a esercitare "l'eventuale diritto al risarcimento per danno d'immagine". Sul caso, il quotidiano ha interpellato l'assessora alle politiche sociali di Ravenna Roberta Mazzoni. "Abbiamo preferito introdurre questa indicazione, al fine di regolamentare la diffusione di informazioni o notizie che riguardano servizi dell'amministrazione comunale affidati a seguito di procedure pubbliche a soggetti esterni, così come previsto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ha spiegato l'assessora. I fondi messi a disposizione sono divisi in tre lotti, per la gestione del servizio di accoglienza notturna nel dormitorio di via Torre, del centro servizi per il contrasto alla povertà e degli operatori di strada. Il termine della scadenza del bando è il 14 ottobre

tag
pd
ravenna

Si mette male Sondaggio-Ghisleri, doccia gelata per Schlein: "Il 50 per cento di chi vota Pd critico col campo largo"

Che figura di... Elly Schlein, FdI la umilia con questa foto: "È nata la mobilitazione..."

Electrolux-Ericsson, tavoli e telefonate Meloni, due colpacci in poche ore: "Anche i sindacati applaudono", Pd e M5s di sasso

ti potrebbero interessare

Perché è falso dire che le tasse sono aumentate

Perché è falso dire che le tasse sono aumentate

Alessandro Sallusti
Sondaggio-Ghisleri, doccia gelata per Schlein: "Il 50 per cento di chi vota Pd critico col campo largo"

Sondaggio-Ghisleri, doccia gelata per Schlein: "Il 50 per cento di chi vota Pd critico col campo largo"

Roberto Tortora
Vannacci, il sondaggio Swg per Mentana conferma il calo: i numeri, cosa sta cambiando

Vannacci, il sondaggio Swg per Mentana conferma il calo: i numeri, cosa sta cambiando

Elly Schlein, FdI la umilia con questa foto: "È nata la mobilitazione..."

Elly Schlein, FdI la umilia con questa foto: "È nata la mobilitazione..."

Redazione