Roma, il ladro incontra il campione di taekwondo: finisce malissimo

Un gesto d'istinto, dettato dal coraggio e dalla disciplina sportiva, ha trasformato una normale serata di lavoro in una storia di eroismo. Protagonista è Oleksandr "Sasha" Chumachenko, atleta ucraino di 22 anni e campione di taekwondo, che domenica sera è riuscito a fermare un ladro sorpreso a rubare all'interno di un'auto parcheggiata in via Massimo D'Azeglio, nei pressi della stazione Termini.

Erano circa le 21 quando Sasha, impegnato nel turno di lavoro presso un ristorante della zona, ha sentito l'allarme di un'automobile. Affacciandosi, ha notato due uomini intenti a rovistare all'interno di un SUV con un finestrino infranto. Senza esitare, si è lanciato verso di loro. «Non ho avuto il tempo di pensare. È stato come durante una gara: bisogna agire subito», ha raccontato il giovane atleta. Alla vista del suo intervento, uno dei due malviventi è riuscito a fuggire, mentre l'altro è stato raggiunto e immobilizzato grazie alle tecniche apprese nel taekwondo.

Nonostante la resistenza del ladro, che nel tentativo di liberarsi lo ha morso più volte alle mani, Sasha ha mantenuto il controllo della situazione senza ricorrere a violenza eccessiva. «Il taekwondo mi ha insegnato il rispetto e l'autocontrollo. Mi sono limitato a bloccarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine», ha spiegato. Solo dopo alcuni lunghi minuti sono arrivati i carabinieri, allertati dai colleghi del giovane. Il presunto responsabile, un uomo di 46 anni senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria. Le indagini sono ora concentrate sull'identificazione del complice riuscito a fuggire.

Per Sasha sono stati necessari accertamenti medici a causa dei morsi riportati durante la colluttazione, ma l'episodio non ha cambiato il suo atteggiamento. Il giorno successivo era già tornato ad allenarsi presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" dell'Acqua Acetosa.