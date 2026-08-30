Arriva lo "sblocco atlantico": meteo stravolto, quando crollano le temperature

L’estate non sembra ancora intenzionata a lasciare l’Italia. Gli ultimi giorni di agosto saranno infatti caratterizzati da sole e temperature elevate, soprattutto al Sud e in Sicilia, dove oggi, domenica 30 agosto, il termometro potrà raggiungere o superare localmente i 40 gradi.

Il quadro resterà sostanzialmente stabile anche lunedì 31 agosto, con prevalenza di cielo sereno sulla maggior parte della Penisola. Qualche temporale isolato sarà possibile sulle Alpi, mentre le temperature rimarranno sopra la media stagionale, pur con una lieve attenuazione del caldo al Sud.

La prima vera svolta potrebbe arrivare con l’inizio di settembre. Tra martedì 1 e mercoledì 2 una nuova perturbazione dovrebbe interessare il Nord, portando maggiore instabilità e temporali. Tra mercoledì e giovedì i fenomeni potrebbero estendersi anche alle regioni adriatiche. Il passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un calo delle temperature, inizialmente al Nord e poi anche al Centro-Sud, con valori più vicini alle medie del periodo.

La tregua, però, potrebbe durare poco. Le proiezioni indicano infatti la possibile rimonta dell’anticiclone dopo il 5 settembre, con un nuovo aumento delle temperature e condizioni ancora estive.

La tendenza potrebbe cambiare più decisamente nella seconda metà del mese, quando è possibile uno “sblocco atlantico”: le perturbazioni provenienti dall’Atlantico potrebbero raggiungere con maggiore frequenza l’Italia, favorendo piogge, temporali e un clima progressivamente più autunnale.