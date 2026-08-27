Meteo, torna l'anticiclone africano: picchi di 44 gradi. Ecco quanto durerà

Se pensavate di esservi liberati del caldo intenso che ha colpito il nostro Paese per lunghi tratti dell'estate, purtroppo, vi sbagliavate. A pochi giorni dalla fine dell'estate meteorologica l'anticiclone africano sta infatti per tornare sull’Europa meridionale e sull’Italia. Ci sarà dunque una nuova ondata di caldo che avrà il suo apice venerdì, quando, sulle zone interne delle isole maggiori, si potranno raggiungere punte eccezionali di 44 gradi.

Le temperature saranno piuttosto elevate anche nel resto d'Italia con valori di 40/42 gradi su buona parte del Sud peninsulare, 38/40 gradi sulle regioni centrali, 37/39 gradi sulla bassa Val Padana. In mole località del Centro-Sud non si scenderà sotto i 27 gradi nemmeno di notte. Si tratterà di temperature sopra la media anche di 12 gradi e oltre sulle zone interne del Sud Italia, dove lo zero termico oscillerà intorno a quota 4800m. Andrà meglio alle regioni più settentrionali, esposte a infiltrazioni umide di origine atlantica, responsabili anche di alcuni temporali sulle Alpi e localmente fin sulla Val Padana.