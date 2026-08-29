Meteo, dove si scatenano le supercelle: la mappa del maltempo

Italia spaccata in due sul fronte meteorologico nell'ultimo weekend di agosto. Al Sud l'anticiclone africano continua a mantenere temperature elevate, mentre al Nord resta alta l'attenzione dopo le violente supercelle che nelle ultime ore hanno provocato grandinate, forti raffiche di vento e danni.

Sabato 29 agosto sarà ancora una giornata di caldo intenso per diverse regioni meridionali. Sono sei le città da bollino rosso secondo il bollettino del ministero della Salute: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In Sicilia e Calabria si potranno raggiungere i 39-40 gradi, con punte elevate anche in Puglia e Basilicata.

Sul fronte opposto, alcune zone del Nord rimangono sotto osservazione per il rischio di temporali. La Protezione civile ha diramato un'allerta arancione in diversi settori della Lombardia, mentre l'allerta gialla interessa altre aree lombarde, il Friuli Venezia Giulia e le Marche. In Lombardia è segnalato anche un rischio idrogeologico.

La svolta è attesa da domenica, quando le temperature inizieranno a diminuire anche al Sud. I bollini rossi scenderanno da sei a quattro e le massime resteranno comunque elevate, ma meno estreme.

L'inizio di settembre porterà poi una nuova perturbazione, attesa tra martedì 1 e mercoledì 2 soprattutto al Nord e in parte al Centro. La tregua, però, potrebbe durare poco: le proiezioni a lungo termine indicano infatti un possibile ritorno dell'anticiclone africano dopo il 5 settembre. Uno scenario ancora incerto, ma che lascia aperta la possibilità di un'ultima fiammata estiva.