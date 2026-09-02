 Isaia O., il tiktoker minaccia e morde gli agenti: "Vi ammazzo di botte"

Il tiktoker Isaia O., 33 anni, romano e seguito sui social da migliaia di utenti che ne seguono i video, è stato arrestato dalla polizia in piazzale dei Caduti della Montagnola all'Eur. Gli agenti del reparto volanti della questura di Roma, secondo quanto ha appreso LaPresse, sono intervenuti intorno alle 16.40 di ieri per la segnalazione di un uomo molesto davanti a un bar.

Alla vista delle divise, Isaia O. ha iniziato a insultare i poliziotti urlandogli contro: "Toglietevi la divisa, vi ammazzo di botte". Subito dopo il tiktoker si è tolto la maglietta e le forze dell'ordine hanno notato che nascondeva alla cintura un coltello artigianale, che è stato sequestrato. Pochi minuti più tardi è arrivato il personale del 118, ma l'uomo ha tentato di aggredire anche i sanitari.

Durante le fasi dell'immobilizzazione il 33enne ha colpito gli agenti con calci e pugni e ha preso a morsi e a calci alla gamba un vice ispettore, che è rimasto ferito, mentre un altro agente ha riportato contusioni alla spalla e alla caviglia. Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha infine convalidato l'arresto e ha disposto per il tiktoker romano la custodia cautelare in carcere.