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Mauro Marin del Grande Fratello accusato di violenza sessuale: l'amica, la lama e l'accetta, dettagli estremi

mercoledì 2 settembre 2026
Mauro Marin del Grande Fratello accusato di violenza sessuale: l'amica, la lama e l'accetta, dettagli estremi

1' di lettura

Dal Grande Fratello a un'accusa gravissima: l'imprenditore veneto Mauro Marin, vincitore del GF edizione 2010, è nuovamente indagato a Treviso con l'accusa di aver minacciato con un coltello e violentato una ragazza.

Come riportano il Gazzettino e la Tribuna di Treviso, infatti, Marin, 46 anni, ha già una condanna alle spalle per percosse ai danni dell'ex compagna ed è sotto processo per una vicenda analoga. La vittima, una 29enne conoscente di Marin, sarà sentita il prossimo 23 settembre con la formula dell'incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta per violenza sessuale, e cristallizzerà le sue dichiarazioni in vista di un eventuale processo.

Stando a quanto ricostruito dalla Procura trevigiana, lo scorso 7 maggio l'imprenditore ha invitato la ragazza nella sua abitazione a Castelfranco, ma una volta lì lui l'avrebbe aggredita. Davanti al rifiuto dell'amica di bere qualcosa insieme, lui l'avrebbe infatti minacciata con una lama lunga circa 30 centimetri, l'avrebbe legata con la cintura dell'accappatoio e a quel punto avrebbe abusato di lei.

Successivamente la 29enne è riuscita a registrare un breve video, già agli atti del procedimento, in cui Marin ammetterebbe di aver avuto un rapporto con lei, negando però di aver usato qualsiasi forma di violenza. La donna sarebbe quindi riuscita a contattare un amico per farsi venire a prendere, il quale sarebbe stato a sua volta minacciato dall'uomo con un'accetta

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