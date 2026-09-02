Pietralata l'ombra del medico messicano sulla strage: "Finiti i soldi per la bimba"

Una famiglia provata per anni dalla malattia della figlia, dalle difficoltà economiche e da un crescente senso di solitudine. È il quadro che emerge dalle lettere lasciate da Valentina Pambianco, 42 anni, e Luca Abbasciano, 43, trovate nella loro abitazione nel quartiere Pietralata, a Roma, dopo la tragedia che ha coinvolto anche la loro figlia Bianca, di 5 anni, affetta da una grave disabilità.

La bambina era nata con paralisi cerebrale, importanti difficoltà motorie e cognitive ed epilessia. Non poteva camminare né parlare autonomamente e necessitava di assistenza continua, anche durante i pasti. Una condizione che aveva profondamente inciso sulla vita quotidiana dei genitori. Valentina aveva lasciato il lavoro per occuparsi della figlia e, secondo quanto riferito da persone vicine alla famiglia, negli ultimi tempi la coppia appariva sempre più provata.