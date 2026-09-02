Schlein balbetta: "Smettetela di parlare di noi". In imbarazzo davanti a Silvia Salis

La domanda sulle primarie del campo largo arriva quando è accanto a Silvia Salis, quella che per molti sarà la sua più acerrima rivale (Giuseppe Conte permettendo). Ed Elly Schlein, ospite in casa della sindaca alla Festa dell'Unità di Genova, regala la prima perla di una serata di dichiarazioni forti e a tratti imbarazzanti. "La mia posizione su questo non è mai cambiata: chiedo di smetterla di parlare di noi e di parlare dei problemi concreti degli italiani", avverte un po' stizzita la segretaria del Partito democratico. La Salis ascolta in silenzio: lei, come più volte ripetuto, le primarie non le vuole. "Noi lavoreremo al programma in queste settimane, come abbiamo detto tutti da tempo - ha proseguito Elly -. Affinato il programma comune della coalizione, con gli alleati decideremo su tutto il resto. Ma intanto suggerisco di smetterla di parlare di noi e di parlare di cose che agli italiani interessano di più: la sanità, il lavoro, la scuola, la politica industriale che manca e al contempo riuscire a concentrarci sulle proposte unitarie che abbiamo fatto".

Elly Schlein si schianta, "quale sarà la sua prossima occupazione": a palazzo gira una voce perfida Lo psicodramma dentro al Partito democratico sta assumendo i contorni della farsa. Chepotrebbe però presto divent...

E magari, di Meloni e Ranucci, due temi che stanno molto a cuore alle opposizioni. "Gli italiani finalmente hanno un'alternativa che tre anni fa quando io sono stata eletta segretaria non esisteva perché il centrosinistra non c'era più, perché queste forze politiche non si parlavano più - sottolinea Schlein -. Già noi governiamo bene insieme nelle città come qui a Genova e in tante altre città e regioni d'Italia. La garanzia è che si è visto che l'interesse che facciamo è soltanto uno, quello collettivo, quello di migliorare la vita degli italiani". Quindi la perla: "C'è Meloni che è chiusa nel palazzo, non ha contatto con il paese reale, la benzina che è sopra i 2 euro come il gasolio e su questo hanno messo solo delle misure tampone. Chiedo io al governo quando avrà il coraggio di tassare gli extraprofitti delle società energetiche per dare respiro alle famiglie e alle imprese italiane". Da notare che Elly è di fatto sparita per tutta l'estate, riemersa appena pochi giorni fa.

Mario Calabresi verso la candidatura a sindaco di Milano: si è dimesso dagli incarichi in Chora Media Mario Calabresi ha comunicato ai dipendenti di Chora Media che lascerà tutti i suoi incarichi all'interno del...

Nelle scorse ore Mario Calabresi si è dimesso da tutte le cariche di Chora Media, una mossa letta dai beninformati come propedeutica alla sua discesa in campo a Milano come candidato sindaco: "Anche qui, dico prima il programma e poi i nomi", glissa Elly. Che su Ranucci e Report riesce forse a superarsi: "La destra ha ottenuto esattamente quello che voleva. Voleva far sparire un programma ritenuto scomodo. Da lì anni di attacchi e querele a Ranucci e Reporter. Io dico una cosa, questo è l'ultimo governo che mette becco sulla Rai perché con le altre opposizioni abbiamo proposto insieme una riforma che finalmente liberi la Rai dalla politica e dai partiti. È un altro degli impegni che abbiamo preso".