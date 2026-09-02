I soldi pubblici per il festival di "Bella ciao"

Dig festival in scena dal 23 al 27 settembre. Ovvero “Documentari, inchieste, giornalismi” la rassegna, organizzata a Modena, che quest’anno per la sua 12esima edizione ha deciso di chiamarsi: Bella ciao. «Il nostro è un canto partigiano. È una chiamata alla resistenza, un invito a lasciarsi sedurre dal controcanto», leggiamo sul sito della manifestazione. Il direttore dell’evento, Alberto Nerazzini conduttore del programma 100 minuti su La7, alla richiesta del Resto del Carlino se la scelta del titolo non fosse divisivo risponde così. «Trovo sorprendente e al tempo stesso deprimente che nel 2026 si stia ancora a discutere di questo». Poi aggiunge «Bella ciao è un canto universale, adottato dal cuore e dalle menti di tante nazioni, va ben oltre la resistenza». Chiude con «poi, certo, rivendichiamo di essere una manifestazione antifascista che si richiama alla Costituzione».

Torino, la prof rossa minaccia gli attivisti di FdI: "Spingiamoli via, fuori i fascisti" Ancora un episodio di intolleranza nei confronti di giovani attivisti di Gioventù Nazionale. Ancora una volta il ...

Ora non bisogna, indubbiamente, essere dei segugi per rendersi conto che siamo davanti all’ennesima kermesse ideologizzata. «Parliamo di ben 880mila euro di fondi pubblici erogati da Regione e Comune a favore del Dig festival», commenta Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna, a seguito del deposito di un’interrogazione in Assemblea Legislativa per vederci chiaro sulla gestione dei fondi pubblici. «È inaccettabile che risorse così ingenti, che vedono la sola Regione impegnata per ben 150mila euro nel bilancio di quest’anno, vengano utilizzate per offrire palcoscenici unilaterali a figure fortemente controverse a livello internazionale, come la funzionaria Onu Francesca Albanese». Oltre alla relatrice speciale delle Nazioni Unite ci saranno una trentina di talk con ospiti come Anna Foa, il direttore de il Manifesto Andrea Fabozzi, Christian Raimo, la sorella Veronica Raimo, Wu Ming 1, Giorgio Mottola e Stefano Feltri tra i tanti giusto per darvi la dimensione della “varietà” di voci.

Delia, la denuncia: "Minacce di morte e insulti per Bella Ciao modificata" Aveva cambiato il testo di Bella Ciao, proponendo il brano modificato sul palco del Primo Maggio. E, per questo motivo, ...